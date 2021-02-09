Ушла из жизни американская певица в стиле ритм-энд-блюз Мэри Уилсон

Певица, одна из основательниц группы The Supremes Мэри Уилсон умерла в возрасте 76 лет.

Певица, одна из основательниц группы The Supremes Мэри Уилсон умерла в возрасте 76 лет.

Стало известно о смерти популярной американской певицы Мэри Уилсон. Она исполняла композиции в стиле ритм-энд-блюз и была вокалисткой группы The Supremes. На момент смерти знаменитости было 76 лет. Причины ее смерти пока что не называются. По имеющимся данным, она скончалась внезапно.

Уилсон также выступала сольно. В 1992 году вышел ее студийный альбом. Позже она сосредоточилась на игре в фильмах, однако не забросила сцену и продолжала выступать с концертами. В 2011 году Уилсон побывала с гастролями в России, выступив с концертами в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Москве.