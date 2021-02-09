Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:17   9 Февраля 2021
Россия

В России предложили установить фиксированную цену на пиво

В России предложили установить фиксированную цену на пиво

Союз российских пивоваров предложил установить минимальную розничную цену на пиво. Документ с инициативой направлен в правительство и лично министру финансов Антону Силуанову. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

СРП объясняет предложение сложившейся ситуацией на российском рынке. Крупные производители искусственно занижают розничную стоимость напитка, в то время как для средних и мелких предприятий такой ход может привести к осложнению их финансового положения.

Представители организации предложили установить минимальную цену в 110 рублей при продаже одного литра пива в банке или бутылке и 90 рублей в ПЭТ-упаковке. На разливное пиво рекомендуется указывать стоимость не ниже, чем в 85 рублей.  

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей сочла идею противоречащей рыночному характеру. Специалисты уверены, что данное предложение нарушит здоровую конкуренцию.

Цена на пиво растет из-за повышения акцизов, а при установлении фиксированного прайса у компаний не останется возможности предоставлять скидки, заключили в РСПП.

Напомним, ранее стало известно, что покинувший РСПП Анатолий Чубайс останется в Союзе на должности консультанта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пиво #минимальная цена #союз пивоваров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров