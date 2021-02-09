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13:02   9 Февраля 2021
Весь мир

Латвия передарила бронированные внедорожники Land Rover Украине

Латвия передарила бронированные внедорожники Land Rover Украине

Латвия торжественно преподнесла украинской армии бывшие в употреблении бронированные внедорожники Land Rover Defender образца 1948 года. Отмечается, что такой «подарок» был сделан Киеву для «усиления возможностей военно-медицинского обеспечения» в стране.

Церемония прошла в латвийском городе Лиелварде. В мероприятии приняли участие глава Минобороны страны Артис Пабрикс, а также посол Украины в республике Александр Мищенко.

Пабрикс назвал подаренные внедорожники по-настоящему «уникальными». По его словам, они оснащены современными средствами для оказания первичной медицинской помощи.

Латвия передарила бронированные внедорожники Land Rover Defender Украине

«Кузов и окна этих автомобилей пуленепробиваемые. Зная, что медики часто получают ранения и гибнут в условиях войны на украинской территории, очень важно улучшить их безопасность и условия труда, чтобы они могли и дальше спасать солдат», — подчеркнул министр.

Политик добавил, что передача техники — одна из мер поддержки евроатлантических стремлений Украины. В Киев поступит семь таких машин для нужд полевых докторов.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что шесть лет назад эти же внедорожники Рига сама получила в подарок от Великобритании. Ранее Вооруженные силы Соединенного Королевства применяли Land Rover Defender для подавления беспорядков в Северной Ирландии.

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#великобритания #украина #латвия #бронетехника #внедорожники

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