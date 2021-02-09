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12:46   9 Февраля 2021
Происшествия

Житель Ленобласти убил приятеля и изрезал лицо второй жертве

Житель Ленобласти убил приятеля и изрезал лицо второй жертве

Правоохранители Ленобласти установили личность подозреваемого в расправе и покушении на убийство. Оперативники задержали 24-летнего подозреваемого.

По версии СУ СКР по Ленинградской области, фигурант распивал спиртное в компании двух мужчин. В ходе застолья между приятелями произошла ссора. Злоумышленник схватил нож и дважды ударил одну из жертв. Ранения в шею оказались смертельными.

Совершив расправу, пьяный фигурант бросился на второго участника застолья. Потерпевший получил два удара в лицо, но смог убежать из квартиры. Следствие направило ходатайство о заключении задержанного под стражу.

Посиделка в ЯНАО закончилась убийством. По версии следствия, пенсионер расправился с потерпевшей, а затем завернул труп в ковер и прикрыл кучей мусора, сообщало URA.RU.

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#убийство #алкоголь #нож

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