Анатолий Чубайс останется консультантом в РСПП

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс снят со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщают СМИ.

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс снят со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщают СМИ.

РССП проголосовал за снятие Анатолия Чубайса со всех постов в организации. Это решение было принято по просьбе самого Чубайса. Глава союза Александр Шохин еще в январе получил от бывшего руководителя Роснано заявление с просьбой снять его с занимаемых постов.

"Он сохранится в периметре РСПП в том или ином качестве, в том числе в экспертном качестве, потому что он нам нужен как представитель точки зрения по устойчивому развитию, по климату и так далее, с которым, безусловно, нам диалог нужно вести", — рассказал Шохин.

По словам главы РСПП, решение Чубайса "жесткое и не всем в РСПП подходит, но взаимодействие будет обеспечено".