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12:42   9 Февраля 2021
Происшествия

В Москве сотрудники Росгвардии задержали сбившего пешеходов пьяного водителя

В Москве сотрудники Росгвардии задержали сбившего пешеходов пьяного водителя

Пьяного водителя иномарки, сбившего двух женщин на пешеходном переходе в Москве, задержали сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии. 

Инцидент произошел на Флотской улице. Автомобиль злоумышленника на большой скорости врезался в пешеходов. Росгвардейцы, ставшие свидетелями аварии, вызвали бригаду врачей и оказали помощь пострадавшим.

Сотрудники Росгвардии также задержали злоумышленника, им оказался 42-летний москвич. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчину передали сотрудникам полиции, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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#дтп #росгвардия #пешеходы

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