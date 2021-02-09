12:42 9 Февраля 2021Происшествия
В Москве сотрудники Росгвардии задержали сбившего пешеходов пьяного водителя
Пьяного водителя иномарки, сбившего двух женщин на пешеходном переходе в Москве, задержали сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии.
Пьяного водителя иномарки, сбившего двух женщин на пешеходном переходе в Москве, задержали сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии.
Инцидент произошел на Флотской улице. Автомобиль злоумышленника на большой скорости врезался в пешеходов. Росгвардейцы, ставшие свидетелями аварии, вызвали бригаду врачей и оказали помощь пострадавшим.
Сотрудники Росгвардии также задержали злоумышленника, им оказался 42-летний москвич. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчину передали сотрудникам полиции, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.