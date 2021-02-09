Госдума РФ рассмотрит проект о запрете на демонстрацию лиц нацистов

Проект о запрете на публичную демонстрацию лиц нацистских военных преступников может быть рассмотрен Госдумой России на следующей неделе.

Проект о запрете на публичную демонстрацию лиц нацистских военных преступников может быть рассмотрен Госдумой России на следующей неделе.

По словам руководителя думского комитета по культуре Елены Ямпольской, российские парламентарии уже на следующей неделе могут в первом чтении рассмотреть законопроект о запрете на демонстрацию лиц нацистских преступников.

Стоит отметить, что законопроект о запрете распространения нацистской атрибутики был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ в 2020 году.