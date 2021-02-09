12:08 9 Февраля 2021Происшествия
Саратовец нашел замерзшее тело сына в лесу через три дня после его исчезновения
В Балашовском районе Саратовской области нашли тело человека. Отец два дня искал сына и нашел в лесополосе его замерзший труп. Полиция проводит проверку.
В Балашовском районе Саратовской области нашли тело человека. Отец два дня искал сына и нашел в лесополосе его замерзший труп. Полиция проводит проверку.
Пропавший несколько дней назад местный житель найден мертвым в Балашовском районе, сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Житель села Пинеровка пропал 5 февраля. По дороге домой в Балашов он пропал. Отец направился на поиски 19-летнего сына и обнаружил его тело спустя три дня в лесополосе — в одном километре от Пинеровки. Он позвонил в полицию.
Следователь не нашел на трупе внешних признаков насильственной смерти. Сообщается, что юноша мог погибнуть от холода. Полиция по факту происшествия проводит проверку.