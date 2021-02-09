Китай выдворяет американский корабль из своих территориальных вод

Вход американского военного корабля в Южно-Китайское море — первое действие с начала президентства Байдена, которое может быть охарактеризовано как "недружественное".

Вход американского военного корабля в Южно-Китайское море — первое действие с начала президентства Байдена, которое может быть охарактеризовано как "недружественное".

Командование Южного фронта Народно-Освободительной Армии Китая заявило в прошлую пятницу, что они "выдворили" из Южно-Китайского моря ракетоносный эсминец ВМС США "Джон С. МакКейн", передает Hindustan Times. Для того чтобы пресечь любые действия со стороны американского судна, китайская армия задействовала боевые корабли и авиацию. Перед китайскими военными стояла задача не подпустить эсминец к островам Сиша (также известным как Парасельские острова). В ответ американская сторона заявила, что имеет полное право на навигацию в этом регионе.

Пятничная пикировка между американскими и китайскими военными вызвана как раз входом эсминца "Джон С. МакКейн" в акваторию Южно-Китайского моря, которое КНР фактически рассматривает как свое собственное внутреннее море. При этом на право на навигацию и экономическую деятельность здесь также претендуют Филиппины, Индонезия, Таиланд, Бруней, а также Вьетнам и Тайвань (который Китай считает своей территорией).

"Пересечение американским военными кораблем наших морских границ подрывает нашу безопасность и суверенитет, а также портит атмосферу мира и взаимовыгодного сотрудничества в регионе", — приводит Hindustan Times слова пресс-секретаря Южного фронта НОАК Тиана Джунли

В ответном заявлении командование 7-го флота ВМС США указало на то, что Южно-Китайское море в районе островов Сиша распространяется международное право на свободную навигацию, и судно ничего не нарушило.

"В пятницу, 5-го февраля (время местное), судно ВМС США "Джон С. Маккейн" производило навигацию вблизи Парасельских островов в полном соответствии с международным морским правом", — заявил пресс-секретарь флота лейтенант Джо Кили. —"Свобода навигации — неотъемлемая часть международного морского права, без которого невозможно безопасное и свободное перемещение и использование моря. Однако Китай, Таиланд и Вьетнам накладывают на перемещение кораблей по Южно-Китайскому морю, подрывая устои этого права. Согласно этому праву, мы вправе не спрашивать ничьи разрешения на мирные перемещения наших военных кораблей в этом регионе. Тем не менее, эти три государства в одностороннем порядке накладывают запреты и ограничения. Своим действием мы подчеркиваем, что мирные перемещения даже боевых кораблей не могут быть объектом никаких ограничений или запретов".

Тем временем, 4 февраля, в день входа "Джона С. Маккейна" в акваторию Южно-Китайского моря, китайское командование развернуло на побережье и протестировало системы ракетного перехвата. Согласно официальному заявления НОАК, в ходе тестов были выполнены поставленные задачи, а сами системы носят исключительно оборонительный характер и не направлены ни на кого конкретно.