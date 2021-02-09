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11:48   9 Февраля 2021
Политика

Алексей Орлов занял должность мэра Екатеринбурга

Алексей Орлов занял должность мэра Екатеринбурга

Бывший заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов стал главой Екатеринбурга. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Екатеринбургской городской думы.

Согласно полученной информации, на рассмотрение законодателей было представлено три кандидатуры, включая Орлова, а также свердловского депутата Михаила Зубарева и руководителя Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко.

По словам спикера екатеринбургской думы, местные парламентарии решили проголосовать за Алексея Орлова.

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#екатеринбург #орлов #свердловская область

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