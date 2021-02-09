Активисты Общероссийского народного фронта предложили отключить функции онлайн-переводов и платежей для граждан пожилого возраста.

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» направили предложение об отказе пенсионеров от онлайн-платежей и исходящих переводов с карт. Соответствующая инициатива обсуждается с руководством Центробанка, передает издание «Известия».

Действие законопроекта направлено на защиту средств российских пенсионеров, поскольку они чаще становятся жертвами мошенников. Общественники уточнили, что по статистике Банка России, 60% процентов экономических афер приходится на людей от 50 до 80 лет.

В ОНФ предложили дать пенсионерам возможность отключить онлайн-платежи и переводы, написав добровольный письменный отказ от функций. При том, оставить операции по оплате картой в магазинах, снятию наличных и обработке входящих переводов.

Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о возможности отключить функцию SMS-информирования с кодами на перевод средств. Для этого пенсионеру нужно написать заявление сотовому оператору.

С юридической точки зрения, добровольный отказ от таких операций не нарушает законодательство РФ. Представители ЦБ заявили, что разрабатывают дополнительную систему защиты для пенсионеров и инвалидов для безопасного пользования финансовыми услугами.

Напомним, руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов уже выступал с инициативой установить ограничение на онлайн-платежи для лиц пожилого возраста.