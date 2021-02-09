Сбежавшего из больницы в Иркутской области пациента нашли мертвым

Тело сбежавшего из больницы в иркутском городе Братске мужчины нашли в лесополосе.

Тело сбежавшего из больницы в иркутском городе Братске мужчины нашли в лесополосе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов осмотрели труп местного жителя и не нашли на нем следов насильственной смерти. Позже останки умершего передали специалистам судмедэкспертизы для выяснения точной причины смерти, сообщает пресс-служба МВД по региону. Позднее полиция примет решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

Мужчина покинул медицинское учреждение в конце января 2021 года. Тогда сообщалось, что 54-летний виновник события страдает от психического заболевания.