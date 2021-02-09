Вопрос о свободе слова на Западе обсудят в эфире Медиагруппы "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) проведут эфир на тему: "Дальше будет хуже. Как на Украине, в Европейском Союзе и США уничтожают свободу слова".

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) проведут эфир на тему: "Дальше будет хуже. Как на Украине, в Европейском Союзе и США уничтожают свободу слова".

Мероприятие состоится 9 февраля в 14:00. В обсуждении примут участие законодатели, экономисты, журналисты, политики, социологи и политологи. Эксперты обсудят тотальное наступление на свободу слова в "демократических странах". Кроме того, будет поднят вопрос об угрозе для представителей СМИ в Европейском союзе. Специалисты расскажут, как в США организовывают травлю людей, которые не готовы гнуться под Демократическую партию. Также участники поговорят о закрытии трех популярных телеканалов на Украине.

Прямой эфир пройдет здесь. Ознакомиться с архивом материалов и трансляций можно по этой ссылке.

ФАН и Медиагруппа "Патриот" приглашают к участию журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Телеканал "360" ранее сообщал, что председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обсудил с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком блокировку трех телеканалов.