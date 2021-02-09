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11:24   9 Февраля 2021
Общество

Голая и избитая жена "колбасного короля" Маругова просила помощи у соседей

Голая и избитая жена "колбасного короля" Маругова просила помощи у соседей

Предпринимателя Владимира Маругова, которого СМИ окрестили "колбасным королем", убили в доме в Новой Риге. Гражданская жена бизнесмена Сабина Газиева рассказала, что произошло.

Вооруженные ножом бандиты ворвались в дом, где отдыхала пара. Один из злоумышленников схватил Газиеву и оттащил в другую комнату, где начал избивать. Девушке все же удалось сбежать: голая и со связанными руками она побежала к соседям просить помощи, пишет ФАН.

Сабина Газиева в глазах общественности стала главной подозреваемой по громкому делу, поскольку в момент убийства была рядом с Маруговым, но осталась жива. Став героиней передачи "На самом деле" на Первом канале, девушка попыталась пролить свет на трагический инцидент.

Однако эксперты передачи засомневались в подлинности показаний Газиевой, поскольку в этой истории есть множество нестыковок. В том числе неясно, как пострадавшая могла позвонить в полицию, если у нее в этот момент были связаны руки.

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#колбасный король #сабина газиева #владимир маругов

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