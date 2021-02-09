Водитель автобуса погиб в массовом ДТП на Кубани

Один человек погиб, трое пострадали в результате массовой аварии на трассе в Краснодарском крае. Один из участников движения не справился с управлением на трассе и допустил занос.

Один человек погиб, трое пострадали в результате массовой аварии на трассе в Краснодарском крае. Один из участников движения не справился с управлением на трассе и допустил занос.

Смертельная авария с погибшим и пострадавшими произошла на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

По данным полиции, два легковых автомобиля, автобус "ПАЗ", бензовоз и грузовик столкнулись в районе поселка Двубратский. Один из водителей проигнорировал правила дорожного движения и двигался на большой скорости. Машину занесло на скользкой трассе.

В результате происшествия от полученных травм погиб водитель автобуса. Пассажиров в транспорте не было. Еще три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В результате удара бензовоз опрокинулся, топливо разлилось по дороге. Сотрудники полиции и МЧС работают на месте ДТП, они регулируют движение на аварийном участке во избежание новых жертв.