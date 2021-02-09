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11:16   9 Февраля 2021
Политика

Специалисты проведут работу по защите украинских нацменьшинств

Специалисты проведут работу по защите украинских нацменьшинств

Совет Европы инициировал проведение исследования по защите национальных меньшинств на Украине. Об этом говорится в описании тендера.

Речь идет о проекте, который направлен на укрепление общей законодательной основы защиты языков меньшинств. Европейский совет планирует привлечь около 30 специалистов, которым предоставит до 55 тысяч евро (примерно 5 миллионов рублей). Особое внимание в тендере уделяется проблемам рома (цыган) на Украине.

Киев ранее утвердил закон о государственном языке. Один из пунктов документа обязывает использовать мову в ресторанах, супермаркетах и других заведениях сферы услуг. Нововведение вступило в силу 16 января, передает телеканал "360".

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#украина #совет европы #тендер

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