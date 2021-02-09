Специалисты проведут работу по защите украинских нацменьшинств

Совет Европы инициировал проведение исследования по защите национальных меньшинств на Украине. Об этом говорится в описании тендера.

Совет Европы инициировал проведение исследования по защите национальных меньшинств на Украине. Об этом говорится в описании тендера.

Речь идет о проекте, который направлен на укрепление общей законодательной основы защиты языков меньшинств. Европейский совет планирует привлечь около 30 специалистов, которым предоставит до 55 тысяч евро (примерно 5 миллионов рублей). Особое внимание в тендере уделяется проблемам рома (цыган) на Украине.

Киев ранее утвердил закон о государственном языке. Один из пунктов документа обязывает использовать мову в ресторанах, супермаркетах и других заведениях сферы услуг. Нововведение вступило в силу 16 января, передает телеканал "360".