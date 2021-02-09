Отец и мать изнасиловали полугодовалую дочь на камеру под Ростовом

Полицией Зернограда задержана молодая семейная пара, которая подозревается в сексуальном насилии над своей дочерью.

Полицией Зернограда задержана молодая семейная пара, которая подозревается в сексуальном насилии над своей дочерью.

По предварительной версии, 15 января, муж и жена — 20 и 17 лет — в квартире на улице Советской изнасиловали своего полугодовалого ребенка. Издевательства над девочкой они снимали на видео, а потом опубликовали в социальной сети Вконтакте.

В отношении родителей следователи возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего". Теперь насильникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Житель Мордовии предстанет перед судом за изнасилование родной дочери. Преступление произошло в октябре 2020 года.