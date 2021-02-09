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11:08   9 Февраля 2021
Общество

Российские медики выявили 15 019 новых случаев COVID-19 за сутки

Российские медики выявили 15 019 новых случаев COVID-19 за сутки

Коронавирус за сутки был выявлен у 15 019 человек в 84 регионах России. Об этом сообщили 9 февраля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно данным оперштаба, 9,7% случаев заболеваний не имели клинических проявлений. Российские медики также зафиксировали 530 летальных исходов. За сутки в РФ выписали 21 795 человек.

За весь период пандемии коронавирусом заразились 3 998 216 россиян в 85 регионах страны. Врачи зафиксировали 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 человек. Актуальная и достоверная информация о ситуации с COVID-19 в России и в мире доступна на сайте стопкоронавирус.рф.

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#россия #статистика #коронавирус

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