Эксперт объяснил, почему Латвия запрещает вещание российских телеканалов

По мнению Игоря Шишкина, правительство прибалтийской республики пытается разобщить русскоязычное население в стране.

Запрет на вещание международного телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии — это «мелочь» по сравнению с тем, как в стране ущемляют в гражданских правах русскоязычное население. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Ранее в республике решили на год запретить ретрансляцию телеканала «Россия-РТР». Об этом сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ страны Иварс Аболиньш.

«Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать. НСЭСМИ сегодня утром принял решение с 15 февраля на год запретить ретрансляцию "Россия-РТР" на территории Латвии», — отметил он в Twitter.

Mēs savu informatīvo telpu aizsargājām, aizsargājam un aizsargāsim. NEPLP šorīt pieņēma lēmumu no 15.februāra uz gadu aizliegt RTR Rossija retranslāciju Latvijas teritorijā. — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) February 8, 2021

В российском посольстве в Риге произошедшее назвали нарушением свободы слова и подчеркнули, что национальные телеканалы попросту не выдержали конкуренции.

«Нарушение свободы слова? И не только. Очевидно, в условиях свободного рынка латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции даже в информпространстве своей страны», — указало ведомство в Facebook.

В лучших традициях диктатуры Нацсовет по электронным СМИ принял решение запретить с 15 февраля ретрансляцию телеканала... Опубликовано Посольство России в Латвии Понедельник, 8 февраля 2021 г.

По словам Шишкина, подобный запрет со стороны латвийских властей был им необходим, а потому выглядит вполне закономерно. Рига давно стремится разъединить русскую общину на территории страны, и главным инструментом в этой попытке выступает ликвидация каких-либо СМИ, в том числе, вещающих для русскоязычной аудитории.

«Помимо того, что в Латвии большое количество граждан говорит на русском языке, там просто русских граждан с точки зрения латвийского руководства слишком много. Именно поэтому в Латвии, как и в Эстонии, действует уникальный институт негражданства. То есть значительная часть русского населения лишена гражданских прав в этой стране, чтобы на демократических выборах они никак не могли повлиять на курс латвийского государства. На этом фоне всего-навсего запрет вещания на русском языке — это уже мелочь», — заметил эксперт.

По мнению Шишкина, на годовых ограничительных мерах руководство страны не остановится. Политолог напомнил, что на днях в Киеве окончательно закрыли три оппозиционных телеканала, которые не разделяли антироссийской риторики.

«В конечном итоге они придут к полному запрету. Нужно понимать, что Запад в целом сейчас ведет гибридную войну против России, войну на уничтожение — гибридную только потому, что не может применить реальные вооруженные силы. Горячая война с Россией невозможна», — убежден замдиректора Института стран СНГ.

Примечательно, что какого-либо осуждения со стороны европейских или западных политиков относительно атаки на русскоязычные телеканалы так и не последовало, констатировал собеседник ПС. Напротив, это удачно вписалось в коллективную стратегию Евросоюза в отношении Москвы, которая, в том числе, предусматривала и борьбу с так называемой российской дезинформацией.

«Они нашли прекрасную форму. Мы не воюем со СМИ, мы не воюем с журналистами, мы не против свободы слова, просто все, что говорится на русском языке — это пропаганда и дезинформация. Поэтому мы, во имя свободы слова, искореним все, что звучит на русском языке. А если еще где-то что-то вещает на русском языке, то это просто недоработка», — подытожил эксперт.

Телеканал «Россия-РТР» зарегистрирован в Швеции. На территории Латвии его неоднократно ограничивали за «пропаганду» и «разжигание ненависти». В 2014 году его ретрансляция была приостановлена на три месяца из-за информации, которая якобы содержала признаки «военной пропаганды».

В 2016 году Национальный совет по электронным СМИ ограничил работу телеканала на полгода, заявив о нарушении закона об электронных СМИ Латвии и разжигании вражды.

В июле прошлого года санкции коснулись передачи «60 минут». По словам Совета, некоторые высказывания ведущих и участников программы относительно Украины можно было расценить как разжигание ненависти. Так, по мнению экспертов, содержание телеканала нарушает латвийский закон о СМИ.

С 1 февраля ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов — Первого балтийского канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедии» и «Киномикса» — прекратила крупнейшая в стране телекоммуникационная компания Tet. Причиной стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима.

Распространителем телеканалов является TEM LV принадлежащая медиахолдингу Baltijas mediju alianse, которого ранее обвинили в нарушении международных санкций.