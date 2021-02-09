Звезда "Улиц разбитых фонарей" Анастасия Мельникова рассекретила депутатскую зарплату

Заслуженная артистка России Анастасия Мельникова раскрыла размер своей депутатской зарплаты.

Заслуженная артистка России Анастасия Мельникова раскрыла размер своей депутатской зарплаты.

Актриса театра и кино Анастасия Мельникова с 2011 года работает на должности депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Недавно она стала программы "Секрет на миллион". В разговоре с Лерой Кудрявцевой звезда культового сериала "Улицы разбитых фонарей" рассказала о размере депутатской зарплаты. Мельникова сообщила, что получает не так много, как кто-то мог подумать.

"Это только кажется, что она какая-то неземная. Она абсолютно адекватная. У меня 60 тысяч рублей в месяц", — подчеркнула 51-летняя актриса.

Мельникова также отметила, что не собиралась идти в политику. О помощи ее попросили знакомые, после чего предложили остаться. Стоит отметить, что в этому году истекает срок депутатских полномочий актрисы.