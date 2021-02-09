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11:00   9 Февраля 2021
Политика

Спикер МИД РФ ответила на провокационные призывы соратников Навального

Спикер МИД РФ ответила на провокационные призывы соратников Навального

Обсуждение сторонниками блогера Алексея Навального с Евросоюзом и США введения антироссийских санкций является предательством, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель ведомства прокомментировала участие соратников Навального в конференции, на которой обсуждались ограничительные меры против РФ. На мероприятии также присутствовали официальные лица Евросоюза и США. По ее словам, с морально-этической точки зрения подобные действия расцениваются как предательство.

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#россия #захарова #навальный

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