Спикер МИД РФ ответила на провокационные призывы соратников Навального

Обсуждение сторонниками блогера Алексея Навального с Евросоюзом и США введения антироссийских санкций является предательством, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обсуждение сторонниками блогера Алексея Навального с Евросоюзом и США введения антироссийских санкций является предательством, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель ведомства прокомментировала участие соратников Навального в конференции, на которой обсуждались ограничительные меры против РФ. На мероприятии также присутствовали официальные лица Евросоюза и США. По ее словам, с морально-этической точки зрения подобные действия расцениваются как предательство.