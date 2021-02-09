Россиянам рассказали, как получить архив всех действий на смартфоне

Смартфон "помнит" о всех совершенных на нем действиях — история хранится в облаке интернет-службы, которая используется на устройстве, а также в его собственном журнале.

Смартфон "помнит" о всех совершенных на нем действиях — история хранится в облаке интернет-службы, которая используется на устройстве, а также в его собственном журнале.

Пользователь смартфона, как правило, имеет учетную запись в Яндекс, Google или другом сервисе, позволяющем хранить информацию в облачном хранилище. Туда сохраняется в том числе история геолокации владельца устройства, нажатий на определенные области экрана и прочие действия, рассказал эксперт агентству "ПРАЙМ".

Даже если пользователь не подключен ни к одной из интернет-служб, действия записываются в специальный журнал. Использовать его не очень удобно, так как все сведения расположены единым списком. Для доступа к архиву лучше установить приложение — подобные разрабатывались как крупными компаниями, так и мелкими производителями.