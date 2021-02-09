Режиссер Кирилл Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра"

Департамент культуры Москвы решил не продлевать контракт с художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым.

Департамент культуры Москвы решил не продлевать контракт с художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым.

Контракт режиссера с "Гоголь-центром" истекает 25 февраля. В своем Instagram он опубликовал трогательный пост, в котором поблагодарил актеров за уникальный опыт.

"Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах", — сообщил режиссер.

Кирилл Серебренников занял должность художественного руководителя московского театра "Гоголь-центра" в 2012 году. Он попросил актеров не унывать из-за его ухода, а постараться сделать так, чтобы культурное заведение оставалось живым.