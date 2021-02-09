Сахалинец убил возлюбленную из-за громкой музыки
Житель сахалинского города Макаров зарезал свою сожительницу за то, что она долго слушала музыку на портативной колонке.
По предварительным сведениям, мужчина выпивал с вместе с 45-летней женщиной алкогольные напитки, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда предполагаемый преступник схватил кухонный нож и вонзил его своей оппонентке в голень. Пострадавшую островитянку доставили в местную больницу с кровотечением. Там она скончалась от полученных травм.
Медики позднее обратились в полицию с сообщением о произошедшем. Когда правоохранители пришли осмотреть место происшествия, где местный житель решил рассказать о том, что виновницей гибели его возлюбленной стала подруга последней. Но позднее стало известно, что вышеуказанная женщина не имеет к гибели своей приятельницы никакого отношения.
Тогда следователи смогли выяснить детали трагедии и задержать сожителя погибшей, возбудив против него уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.