Сахалинец убил возлюбленную из-за громкой музыки

Житель сахалинского города Макаров зарезал свою сожительницу за то, что она долго слушала музыку на портативной колонке.

Житель сахалинского города Макаров зарезал свою сожительницу за то, что она долго слушала музыку на портативной колонке.

По предварительным сведениям, мужчина выпивал с вместе с 45-летней женщиной алкогольные напитки, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда предполагаемый преступник схватил кухонный нож и вонзил его своей оппонентке в голень. Пострадавшую островитянку доставили в местную больницу с кровотечением. Там она скончалась от полученных травм.

Медики позднее обратились в полицию с сообщением о произошедшем. Когда правоохранители пришли осмотреть место происшествия, где местный житель решил рассказать о том, что виновницей гибели его возлюбленной стала подруга последней. Но позднее стало известно, что вышеуказанная женщина не имеет к гибели своей приятельницы никакого отношения.

Тогда следователи смогли выяснить детали трагедии и задержать сожителя погибшей, возбудив против него уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.