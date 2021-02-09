СК ходатайствует о домашнем аресте для депутата Янкаускаса

Басманный суд Москвы должен рассмотреть вопрос о мере пресечения Константину Янкаускасу по делу о нарушении санитарных норм. Его могут отправить под домашний арест.

Басманный суд Москвы должен рассмотреть вопрос о мере пресечения Константину Янкаускасу по делу о нарушении санитарных норм. Его могут отправить под домашний арест.

Басманный суд получил материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта 2021 года в отношении мундепа столичного района Зюзино Константина Янкаускаса, обвиняемого в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции протеста.

Такое же обвинение выдвинули пресс-секретарю блогера Алексея Навального Кире Ярмыш.

Незаконные митинги прошли в разных городах России 23 января. После провокаций на несанкционированных шествиях СК РФ возбудил более 20 уголовных дел. Напавшие на сотрудников полиции и Росгвардии были заключены под стражу.