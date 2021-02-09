Красноярские следователи задержали подозреваемого в убийстве ветерана труда

Сотрудники Следственного комитета по Красноярскому краю установили личности злоумышленников, которые могут быть виновны в гибели 85-летнего жителя села Сахапта.

Сотрудники Следственного комитета по Красноярскому краю установили личности злоумышленников, которые могут быть виновны в гибели 85-летнего жителя села Сахапта.

По имеющимся сведениям, тело пенсионера нашли в его доме спустя сутки после его убийства в октябре 2017 года. У убитого также украли из дома ценные вещи. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но расследование продолжалось, сообщает пресс-служба ведомства.

Спустя несколько лет правоохранители смогли установить причастность к трагедии двух ранее судимых жителей Назаровского района. Их уже задержали до выяснения всех обстоятельств. Против мужчин возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой", а также ст. 105 УК РФ "Убийство".