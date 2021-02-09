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10:23   9 Февраля 2021
Происшествия

Красноярские следователи задержали подозреваемого в убийстве ветерана труда

Красноярские следователи задержали подозреваемого в убийстве ветерана труда

Сотрудники Следственного комитета по Красноярскому краю установили личности злоумышленников, которые могут быть виновны в гибели 85-летнего жителя села Сахапта.

По имеющимся сведениям, тело пенсионера нашли в его доме спустя сутки после его убийства в октябре 2017 года. У убитого также украли из дома ценные вещи. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но расследование продолжалось, сообщает пресс-служба ведомства.

Спустя несколько лет правоохранители смогли установить причастность к трагедии двух ранее судимых жителей Назаровского района. Их уже задержали до выяснения всех обстоятельств. Против мужчин возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой", а также ст. 105 УК РФ "Убийство".

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