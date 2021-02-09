Команда Загитовой дважды заставила плакать Медведеву на Кубке Первого канала

Серебряный медалист Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, команда которой не смогла победить на Кубке Первого канала, призналась, что дважды во время турнира плакала.

Серебряный медалист Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, команда которой не смогла победить на Кубке Первого канала, призналась, что дважды во время турнира плакала.

Кубок Первого канала завершился победой команды Алины Загитовой под названием "Красная машина". На 28,74 балла она опередила коллектив Евгении Медведевой "Время лучших".

Турнир дался титулованным спортсменкам непросто. Своими эмоциями Медведева поделилась на пресс-конференции. Она призналась, что дважды по ходу соревнований в Москве плакала. Двукратная чемпионка мира вспомнила, когда до этого не смогла сдержать слез.

"Если вспомнить, что последний раз на публике я плакала на Олимпийских играх, это показатель всех эмоций, которые турнир нам подарил", — отметила спортсменка.

В составе команды Алины Загитовой на Кубке Первого канала выступали Камила Валиева, Анна Щербакова, Дарья Усачева и Евгения Тарасова. Вместе с Евгенией Медведевой в турнире участвовали Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Майя Хромых.