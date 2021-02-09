Россиянин с порезанным горлом госпитализирован на курорте в Таиланде

Правоохранители Таиланда разбираются с инцидентом на одном из курортов страны. По предварительным данным, пострадал гражданин России.

Правоохранители Таиланда разбираются с инцидентом на одном из курортов страны. По предварительным данным, пострадал гражданин России.

Местное СМИ сообщило, что несколько человек стали свидетелями странного поведения мужчины. Посреди улицы он нанес себе несколько серьезных ранений, одно из которых пришлось в область горла. Туриста оперативно отвезли в больницу Патонга, расположенного на курортном острове Пхукет.

Госпитализированный иностранец находится в тяжелом состоянии. Власти провинции пока не раскрывают подробности инцидента.