9:58 9 Февраля 2021Политика
Мишустин потребовал вовремя исполнять мероприятия по программе развития Крыма
Власти обязаны вовремя исполнять все мероприятия по новой программе развития Крымского полуострова. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Власти обязаны вовремя исполнять все мероприятия по новой программе развития Крымского полуострова. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин ранее выразил надежду, что глава Правительства РФ в ближайшее время утвердит поправки, которые были внесены в проект Федеральной целевой программы Крыма и Севастополя.
Марат Хуснуллин также провел переговоры с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.