Мишустин потребовал вовремя исполнять мероприятия по программе развития Крыма

Власти обязаны вовремя исполнять все мероприятия по новой программе развития Крымского полуострова. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Власти обязаны вовремя исполнять все мероприятия по новой программе развития Крымского полуострова. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин ранее выразил надежду, что глава Правительства РФ в ближайшее время утвердит поправки, которые были внесены в проект Федеральной целевой программы Крыма и Севастополя.

Марат Хуснуллин также провел переговоры с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.