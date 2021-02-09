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9:58   9 Февраля 2021
Политика

Мишустин потребовал вовремя исполнять мероприятия по программе развития Крыма

Мишустин потребовал вовремя исполнять мероприятия по программе развития Крыма

Власти обязаны вовремя исполнять все мероприятия по новой программе развития Крымского полуострова. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин ранее выразил надежду, что глава Правительства РФ в ближайшее время утвердит поправки, которые были внесены в проект Федеральной целевой программы Крыма и Севастополя.

Марат Хуснуллин также провел переговоры с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

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#крым #развитие #мишустин

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