"Спутник V" прошел этап научной консультации в Европейском регуляторе

Европейский регулятор завершил консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе EMA.

Европейский регулятор завершил консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе EMA.

Завершение научной консультации позволяет разработчику подать заявку на регистрацию своего препарата в Евросоюзе. По словам представителей регулятора ЕС, создатели "Спутника V" пока не обращались в EMA с таким запросом.

Разработка сотрудников научного центра Гамалеи стала первой в мире вакциной от коронавируса в мире. Препарат "Спутник V" успешно используют на территории России и в некоторых других странах для вакцинации граждан от COVID-19.