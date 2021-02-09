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9:55   9 Февраля 2021
Общество

"Спутник V" прошел этап научной консультации в Европейском регуляторе

"Спутник V" прошел этап научной консультации в Европейском регуляторе

Европейский регулятор завершил консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе EMA.

Завершение научной консультации позволяет разработчику подать заявку на регистрацию своего препарата в Евросоюзе. По словам представителей регулятора ЕС, создатели "Спутника V" пока не обращались в EMA с таким запросом.

Разработка сотрудников научного центра Гамалеи стала первой в мире вакциной от коронавируса в мире. Препарат "Спутник V" успешно используют на территории России и в некоторых других странах для вакцинации граждан от COVID-19.

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#евросоюз #вакцина #коронавирус #Спутник V

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