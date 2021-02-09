Звезда российской поп-сцены Наталья Подольская заразилась коронавирусной инфекцией.

Звезда российской поп-сцены Наталья Подольская заразилась коронавирусной инфекцией.

Супруга исполнителя Владимира Преснякова подхватила вирус, несмотря на меры предосторожности. В начале февраля у певицы появились симптомы болезни, а уже позднее тест на инфекцию дал положительный результат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Среди тех, кто контактировал со звездой, оказался ее сын Артемий. Как выяснили медики, мальчик не заразился от матери. Теперь Подольская соблюдает домашний карантин и ждет выздоровления.