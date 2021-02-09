ФАН: Вашингтон может попытаться загнать "в угол" Москву

Новая администрация США выбрала курс на поиск "точек уязвимости" у России, чтобы завладеть ситуацией и загнать "в угол" Москву, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Новая администрация США выбрала курс на поиск "точек уязвимости" у России, чтобы завладеть ситуацией и загнать "в угол" Москву, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Американские политики прямо заявляют, что Вашингтон будет принимать меры в отношении Москвы "так и тогда, когда сочтет необходимым". Президент США Джо Байден откровенно признается, что отношение к России будет "агрессивным".

Однако между Вашингтоном и Москвой могут возникнуть некоторые компромиссы, например, по Донбассу и по Украине в целом. Госдепартамент США считает необходимым пересмотреть Минские соглашения. Очевидно, что Америка хочет продвинуть собственную модель, но предсказать, как ответит Россия и в какую сторону развернутся отношения, сложно, передает ФАН.