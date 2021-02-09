Турецкий рабочий пытался убить начальника слюной больного коронавирусом

Турок пытался заразить своего начальника слюной инфицированного COVID-19. План не сработал и работник стал угрожать бизнесмену убийством. Преступник арестован.

Турок пытался заразить своего начальника слюной инфицированного COVID-19. План не сработал и работник стал угрожать бизнесмену убийством. Преступник арестован.

Работник автосалона в Турции пытался убить своего начальника, потому что украл у него большую сумму. Для реализации своего коварного плана он купил у зараженного коронавирусом слюну и подлил ее в чай владельцу автосалона, пишет сайт телеканала "360".

Однако жертва не выпила чай, поэтому избежала заболевания. На этом преступник не остановился. Он стал угрожать по телефону, что застрелит мужчину. Кроме того, в одном из сообщений злоумышленник написал: "Я не смог убить тебя вирусом. В следующий раз я выстрелю тебе в голову". Руководитель автосалона заявил в полицию, а работника задержали. Его обвинили в покушении на убийство. Подсудимому грозит тюрьма.