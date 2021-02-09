Скончался обладатель премии "Оскар" Жан-Клод Каррьер

Французский сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер скончался на 90-м году жизни в своем доме в Париже.

Французский сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер скончался на 90-м году жизни в своем доме в Париже.

Информацию о смерти деятеля искусства сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на родственников Каррьера. По их словам, сценарист не страдал каким-либо заболеванием. Его похороны пройдут в родной деревне мужчины — Коломбьер-Сюр-Орб.

Сценарист стал известен широкой публике благодаря таким работам как "Невыносимая легкость бытия" и "Сирано де Бержерак". Всего на его счету более 100 кинолент. А также он снял короткометражный фильм "Счастливая годовщина", который принес ему "Оскар".