Пентагон оценил предстоящие в феврале совместные учения России, Ирана и Китая

Запланированные на февраль трехсторонние военно-морские учения РФ, КНР и Ирана не препятствуют американским интересам в Индийском океане.

Запланированные на февраль трехсторонние военно-морские учения РФ, КНР и Ирана не препятствуют американским интересам в Индийском океане.

Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби на брифинге для представителей прессы. По словам Кирби, российско-китайско-иранские маневры не являются помехой для международной свободы судоходства и намерениям США оказывать поддержку своим региональным партнерам.

"Отработка возможностей ВМС – ожидаемая вещь", заявил представитель Пентагона об учениях России, Ирана и Китая.

Первый раз совместные военно-морские маневры трех стран состоялись в декабре 2019 года. Их очередной раунд запланирован на февраль 2021 года, по словам российского посла в Иране Левана Джагаряна. В ходе маневров военные моряки РФ, КНР и Ирана отработают проведение поисково-спасательных операций и мероприятия по обеспечению свободы судоходства в Индийском океане.