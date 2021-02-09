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9:22   9 Февраля 2021
Политика

Госдума РФ подтвердила возможность снять возрастные ограничения для госслужащих

Госдума РФ подтвердила возможность снять возрастные ограничения для госслужащих

Возрастные ограничения по этому законопроекту отменяются для государственных служащих, которых назначает президент страны.

Соответствующее решение принято комитетом Госдумы России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании во вторник.

Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который отменяет возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых президентом. Рассмотрение предложенного законопроекта может пройти на пленарном заседании 16 февраля.

Законопроект, который предполагает изменения в законе "О государственной гражданской службе Российской Федерации", на рассмотрение внес президент РФ Владимир Путин.

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