Двое погибли после жесткого столкновения грузовика и Lexus в Башкирии

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства серьезной аварии на трассе Самара — Уфа — Челябинск. В ДТП погибли два человека.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства серьезной аварии на трассе Самара — Уфа — Челябинск. В ДТП погибли два человека.

Согласно первоначальным данным, элитный легковой автомобиль ехал по направлению к Челябинску. Столкновение с грузовиком "Тонар" было лобовым. После мощного удара иномарку развернуло и кинуло в сторону обочины. От тяжелых травм погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Lexus.

В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП с участием грузовика. В результате столкновения погибли девушка и пожилой мужчина, сидевшие в легковом авто, сообщал ФАН.