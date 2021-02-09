9:13 9 Февраля 2021Политика
Глава Узбекистана объявил о переносе выборов президента
Выборы президента Узбекистана перенесены с декабря на октябрь. Соответствующий закон подписал глава государства Шавкат Мирзиеев.
Выборы президента Узбекистана перенесены с декабря на октябрь. Соответствующий закон подписал глава государства Шавкат Мирзиеев.
Накануне лидер Узбекистана подписал закон о внесении изменений в законодательные акты, которые касаются избирательного законодательства.Переносится день проведения выборов президента, членов законодательной палаты, в верховный совет, в представительные органы региональной власти.
Ранее голосование на выборах президента было назначено на начало декабря. Глава государства выбирается в Узбекистане сроком на пять лет.