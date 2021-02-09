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8:52   9 Февраля 2021
Общество

Пелагея в прозрачной черной блузке произвела фурор в Сети

Пелагея в прозрачной черной блузке произвела фурор в Сети

Популярная певица Пелагея выбрала достаточно сексуальный наряд для съемок в новом выпуске КВН. Это произвело фурор в социальных сетях.

На знаменитости был черный брючный костюм и такого же цвета прозрачная блузка со звездами, через которую просвечивал бюстгалтер. Образ роковой красотки был дополнен ярким макияжем с красными губами.

Пелагея была невероятная, как пишут поклонники певицы. Они не скупились в комментариях на комплименты и одарили звезду сотней теплых слов.

"Нельзя быть такой красивой, Пелагея Сергеевна";

"Невероятно красивая Поля";

"Как же я люблю такие дерзкие, смелые образы! Вам очень идет!";

"Какая вы, Полина, красивая. После рождения доченьки расцвели еще больше, на все миллион процентов", — пишут покоренные новым образом Пелагеи интернет-пользователи.

Певица часто приходит на КВН, где ей приходится оценивать выступления команд. Более того, она является наставницей в музыкальном телеконкурсе "Голос", "Голос. Дети" и "Голос. 60+". В последней версии музыкального шоу она была признана лучшим наставником.

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#соцсети #фото #пелагея

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