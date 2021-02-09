Более половины россиян признались в низком уровне знаний IT-технологий

Согласно исследованию, 51% работающих жителей страны оценивает свои знания в IT как низкие. Лишь 13% сочли свои знания обширными.

Согласно исследованию, 51% работающих жителей страны оценивает свои знания в IT как низкие. Лишь 13% сочли свои знания обширными.

Еще 33% респондентов заявили о среднем уровне "подкованности", информирует RT. При этом увереннее ощущают себя во время работы за компьютером и оценивают свои навыки как удовлетворительные мужчины, люди с высшим образованием и молодые люди до 35 лет.

Более половины участников опроса признались, что могли бы претендовать на более высокую должность и более привлекательную вакансию, если бы подтянули свои знания в сфере IT. Об этом заявили 51% россиян и 59% молодых пользователей в возрасте от 18 до 24 лет.