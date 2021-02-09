Болгары обвинили ЕС в ксенофобии из-за отказ от "Спутника V"

Болгары раскритиковали руководство Евросоюза за отказ от российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Болгары раскритиковали руководство Евросоюза за отказ от российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Руководство ЕС не одобряет применение "Спутника V" на территории Евросоюза. За это их осудили болгарские читатели портала dir.bg. В статье портала рассказывалось о публикации агентства Bloomberg, которое назвало изобретение российского препарата крупнейшим научным прорывом со времен СССР.

"Если вакцины действительно так необходимы, Европейский союз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины. Пора ЕС признать, что ксенофобия по отношению к русским важнее, чем жизни европейских граждан", — заявил один из читателей.

Некоторые призвали завязываться с "дурацкой ненавистью", так как в вакцине важно не ее происхождение, а эффективность. Еще один читатель отметил, что векторная российская вакцина лучше, чем ДНК-вакцины Pfizer и Moderna.