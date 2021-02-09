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7:44   9 Февраля 2021
Политика

Белый дом объяснил, почему Байден позвонил Путину первым

Белый дом объяснил, почему Байден позвонил Путину первым

Телефонный звонок лидеров США и России состоялся по инициативе Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она сообщила, что переговоры с президентом Владимиром Путиным состоялись раньше, чем с главами ряда других стран. Объясняется это тем, что беседа была вызвана скорым окончанием срока действия договора СНВ. Передает RT слова Псаки.

Также в Белом доме сообщили, что Байден во время бседы "ясно высказался об имеющихся у него и администрации США существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России".

Американский лидер ранее в рамках телефонного разговора с главой правительства Индии Нарендрой Моди обсудил "укрепление региональной архитектуры".

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