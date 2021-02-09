Доктор Мясников: потеря веса может указывать на развитие рака

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам о главных симптомах развития рака поджелудочной железы.

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам о главных симптомах развития рака поджелудочной железы.

Боль в желудке, желтуха и снижение веса являются поводами для срочного обращения к специалисту. Об этом он рассказал в эфире "России-1".

"Снижение веса — это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека", — уточнил эксперт.

Другим косвенным симптомом считается образование тромбофлебитов. К ним добавляется и воспаление лимфоузла над левой ключицей, а также метастаз в пупке.

"Проявления сахарного диабета тоже часто бывает, задним числом мы понимаем, что это было проявление народившейся онкологии", — подчеркнул Мясников.

Он добавил, что практически каждый пятый случай рака поджелудочной объясняется наследственностью. Другим важным "звоночком" является пониженное количество ликопина. Он содержится в помидорах или красном перце.