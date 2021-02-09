Отказ Украины от "Спутника V" связали со страхом Зеленского

Украинские власти не хотят закупать российскую вакцину от COVID-19 из-за боязни сблизиться с Москвой.

Украинские власти не хотят закупать российскую вакцину от COVID-19 из-за боязни сблизиться с Москвой.

Именно страх не дает президенту Украины Владимиру Зеленскому закупить вакцину из России, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", кандидат в президенты Украины в 2019 году Юрий Бойко.

"Внешние управленцы тогда начнут обвинять его в том, что он пошел навстречу Москве", — объясняет Бойко.

Украинский политик напомнил, что его партия выступает за использование "Спутник V". Причем этим вопросом должны заниматься специалисты, а не руководящие органы страны.

Сам Бойко пока не ставил прививку от COVID-19, поскольку считает, что ее "необходимо делать сначала военнослужащим и врачам, а потом уже всем остальным".