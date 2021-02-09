Экс-депутат Рады раскритиковал платную VIP-камеру в Лукьяновском СИЗО

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал существование платной VIP-камеры в Лукьяновском СИЗО "дурью больного человека".

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал существование платной VIP-камеры в Лукьяновском СИЗО "дурью больного человека".

Фотографии дорогой камеры с отличными условиями — абсурд, когда существуют места заключения, где преступники ютятся по сто человек в одном помещении, заявил политик в беседе с ФАН.

"Очередная дурь больного человека, который разрушает систему, всю буквально, что приведет к ухудшению ситуации с заключенными", — отметил политик.

Журавко уверен, что необходима реформа, которая расформирует коммерческие камеры лишения свободы. Правительству страны стоило бы обратить внимание и силы на плачевные условия тюрем в Одессе и Запорожье, заключил экс-депутат.