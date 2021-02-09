Синоптики рассказали о приходе климатической весны в Центральную Россию

Климатическая весна наступит в России под конец марта, сообщил ведущий эксперт центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Климатическая весна наступит в России под конец марта, сообщил ведущий эксперт центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Специалист в беседе с "Известиями" отметил, что в норме в центральных регионах страны наступает потепление — период, когда среднесуточный переход температур фиксируется на уровне выше нуля. В текущем году он наступит по графику со средними многолетними данными.

Леус отметил, это не значит, в марте не будет оттепелей или заморозков. Он не исключил оба из этих явлений.