Россияне стали чаще обращаться к пульмонологам, терапевтам и трихологам

Спрос на врачей конкретных специальностей сильно повысился из-за коронавируса.

Спрос на врачей конкретных специальностей сильно повысился из-за коронавируса.

Общее число клиентов сервиса "СберЗдоровье" составляет 7,5 миллиона человек. Сервис проанализировал записи своих клиентов в клиники за 2019 и 2020 годы и провел опрос среди врачей, передают РИА Новости.

"Гинеколог, дерматолог и ЛОР (отоларинголог) - самые востребованные специалисты у россиян за 2020 год", — заявили эксперты.

На четвертом месте по популярности оказался невролог, на пятом — психолог, психотерапевт и психиатр. В десятку лидеров попали также терапевт, гастроэнтеролог, уролог, окулист и проктолог. В прошлом году из-за коронавируса произошел рост числа обращений к пульмонологу (50%), терапевту (28%) и трихологу (27%). Помимо этого, на 48% чаще стали обращаться к травматологу и на 19% — к урологу.

Жители России, по оценкам экспертов, стали с большей ответственностью подходить к вопросу своего здоровья. Россияне стали обращаться к специалистам не только при заболеваниях, но и с целью консультации и обследования. Многие смогли это делать благодаря удаленному режиму работу.