Публичную демонстрацию нацистских преступников могут запретить в России

Публичная демонстрация снимков лиц, признанных по решению Нюрнбергского трибунала виновными в преступлениях в период ВОВ, может быть запрещена в РФ.

Публичная демонстрация снимков лиц, признанных по решению Нюрнбергского трибунала виновными в преступлениях в период ВОВ, может быть запрещена в РФ.

Данный законопроект может быть принят Госдумой в феврале. Документ уже поддержан в комитетах парламента по культуре и безопасности.

Согласно документу, в последнее время произошли нашумевшие случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. На различных сайтах продается сувенирная продукция с изображениями военных преступников времен ВОВ, причем данные товары свободно продаются и изготавливаются на заказ.

Авторы объясняют, что в настоящее время законодательством установлены ограничения на использование нацистской атрибутики или символики. Однако запрета на изображение самих преступников нет, отмечает издание "Известия".