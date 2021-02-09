Стоимость биткоина выросла до 47 тысяч долларов

Биткоин в третий раз за ночь обновил исторический максимум, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Биткоин в третий раз за ночь обновил исторический максимум, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Стоимость биткоина на 03:05 по Москве выросла в цене до 47 174 долларов. Рост составляет 1,56 процента. В пике она достигала отметки 47 550 долларов.

Котировки биткоина растут на фоне сообщений о том, что компания Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту. Компания сообщила, что намерена принимать биткоины в качестве оплаты за свою продукцию.