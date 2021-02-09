США проиграли поединок с российским "Спутником V" за немецкий рынок

Изначально ФРГ планировала использовать для вакцинации населения разработку Pfizer, однако после публикации в The Lancet интерес Берлина возрос к российскому "Спутнику V".

Изначально ФРГ планировала использовать для вакцинации населения разработку Pfizer, однако после публикации в The Lancet интерес Берлина возрос к российскому "Спутнику V".

Публикация в журнале результатов третьей стадии клинических исследований отечественного препарата, доказывающих его почти 92% эффективность, взбудоражила всю "верхушку" Германии. Федеральное правительство республики оперативно начало анализ собственных мощностей для изготовления доз вакцины. Также сообщалось о переговорах российской стороны с немецкой компанией IDT Biologika о производстве продукта в Саксонии.

До этого на предприятии изготавливалась вакцина от коронавируса корпорации AstraZeneca. В общей сложности там было произведено более восьми млн доз. Если руководство немецкой компании действительно хочет сотрудничать с Россией, то власти страны готовы помочь ей в этом вопросе, отметила канцлер Ангела Меркель.

В скором времени "Спутник V" может поступить на немецкий рынок. Там его ждет ошеломляющий успех. Отказ Берлина от американской разработки в пользу отечественной говорит о поражении США в поединке за ФРГ, считают авторы статьи в Spectator, эксклюзивный перевод которой предоставила "ПолитРоссия".